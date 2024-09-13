فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس وجبهتا التَّحرير: قرار اليوم التَّالي للحرب لن يكون إلَّا فلسطينيًّا خالصًا

الاحتلال يقنص موظفًا بـ "الأونروا" ويواصل عملياته "العسكريَّة" شمال الضفة

الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

غزَّة.. الدفاع المدني يدعو النازحين لتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من منخفض جوي قادم

المتطرف "بن غفير" يكرّم المسؤول عن انتهاكات المتطرفين لـ"الأقصى" بهذا المنصب

فضيحة تجسُّس و"انتحال شخصيَّة" تهزُّ قيادة جيش الاحتلال.. ما القصَّة؟

"العدل الدَّوليَّة" تعلن انضمام تشيليّ لجنوب إفريقيا في قضيَّة الإبادة الجماعيَّة.. وحماس تعلِّق

ما دلالات استقالة قائد الوحدة الإسرائيليَّة "8200" ؟ الدُّويري يجيب

سمّمها مستوطنون.. نفوق أكثر من 50 رأس غنم لـ "عرب المليحات" في أريحا

لهذه الأسباب.. ثلث شركات التكنولوجيا المحلية أبلغت عن نقل عملياتها خارج "إسرائيل"

"حقُّ شعبنا في تقرير مصيره، حقّ لا ينازع فيه"..

حماس وجبهتا التَّحرير: قرار اليوم التَّالي للحرب لن يكون إلَّا فلسطينيًّا خالصًا

13 سبتمبر 2024 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
...
حماس وجبهتا التَّحرير: قرار اليوم التَّالي للحرب لن يكون إلَّا فلسطينيًّا خالصًا
غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واتخاذ خياراته بإرادته الحرة المستقلة، بما يتضمن اليوم التالي للحرب، والذي لن يكون إلا فلسطينياً خالصاً.

يأتي ذلك، خلال اجتماع ثلاثي عقد في قطاع غزة، وجاء هذا اللقاء في ظل معركة "طوفان الأقصى"، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيونازي على شعبنا، وقضيتنا، وهويتنا الفلسطينية.

حيث وجه المجتمعون التحية للشعب الفلسطيني في غزة، والضفة، والقدس، والداخل المحتل، وكل أماكن تواجده، مسجلين اعتزازهم وافتخارهم بمقاومته، وللأسرى والجرحى والشهداء.

 حيث أكد المجتمعون، على ضرورة العمل الفوري، على تنفيذ اتفاق الإجماع الوطني في بكين، وما سبقه من اتفاقات، والعمل عاجلًا على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل وتطوير مؤسساتها لتصبح البيت الفلسطيني الجامع للكل الوطني، ولتعود إلى دورها الطبيعي في قيادة الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله وتطلعاته، في الحرية، والاستقلال، والدولة.

وشددوا على، أنه لا اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا، بوقف العدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل جادة.

كما أجمعوا على، ضرورة حماية الجبهة الداخلية، والضرب بيد من حديد على العابثين، والخارجين عن القانون، وعلى كل من يحاول الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، وإن تعزيز وإسناد الجهات المختصة واجب وطني علينا جميعاً.

ودعوا إلى ضرورة تفعيل واستنهاض كل قوى شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في القدس والضفة والداخل المحتل، في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحقوقنا.

 

 

 

#حماس #غزة #الجبهة العربية #الجبهة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة