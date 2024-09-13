الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، رغم "الواقع المأساوي للحياة اليومية" بالقطاع.

وانتهت الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، والتي بدأت في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأعرب عن امتنانه لجميع الطواقم الطبية التي نفذت هذه العملية "المعقدة".وقال إن هذه الحملة تمثل نجاحا كبيرا وسط الواقع المأساوي للحياة اليومية في غزة.

وأكد غيبريسوس، أنهم شهدوا ما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ وقف إطلاق النار في المناطق التي تم فيها التطعيم.

وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومنظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 16 آب/ أغسطس الماضي، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيّدتها مباشرة وكالة "الأونروا" آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة في غزة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.