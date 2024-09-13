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غزَّة.. الدفاع المدني يدعو النازحين لتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من منخفض جوي قادم

13 سبتمبر 2024 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
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خيام النازحين في غــــزة… في مواجهة البرد والشتاء - طقس العرب.jpeg
غزة/ فلسطين أون لاين

 دعا الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة المواطنين النازحين إلى تحصين أماكن إيوائهم للوقاية من تأثيرات منخفض جوي متوقع منتصف الأسبوع القادم.

وأهاب جهاز الدفاع المدني، في بيان صحافي، بالمواطنين في جميع محافظات قطاع غزة لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء والمنازل المتضررة الاهتمام بتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من آثار ومخاطر مياه الأمطار.

وأشار غلى، أن حصار المواطنين النازحين فيما يسميها الاحتلال الإسرائيلي بـ "المنطقة الإنسانية" في مساحة لا تتجاوز 11% من قطاع غزة يفاقم معاناة النازحين ويزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، لاسيما لدى الأطفال وكبار السن، بفعل طبيعة التربة وتدمير البنية التحتية وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم.

وطالب الجهاز المدني، الأمم المتحدة ومؤسساتها لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيجاد أماكن إيواء تقي المواطنين النازحين من مخاطر مياه الأمطار.

#غزة #الاحتلال #منخفض جوي #خيام النازحين

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