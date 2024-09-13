جماهيرٌ غفيرة تشيع شهداء طوباس

طوباس/ فلسطين أون لاين

شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا بقصف من طائرة مُسيرة، خلال العدوان "الإسرائيلي" على المدينة قبل يومين.

وقالت مصادر محلية، إن المشيعين أدوا صلاة الجنازة على الشهداء الخمسة في ساحة مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وجاب المشيعون شوارع مدينة طوباس، وسط الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوجه المشيعون بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل مواراتهم الثرى، حيث دفن أربعة شهداء في مدينة طوباس.

ويوم الأربعاء، ارتقى خمسة شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، وتم نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهداء هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عامًا)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عامًا)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عامًا)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عامًا)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عامًا).



يذكر أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه، ارتفع إلى 703 شهداء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 159 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها.