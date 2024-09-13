فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلومبرغ: شعار الجيش "الصّغير والذّكي" بات عتيقًا وجنود الاحتلال سينفجرون خلال الأيام القادمة

القائد السّنوار يبعثُ رسالةً إلى السيد نصر الله.. ماذا جاء فيها؟

رئيس الشّاباك الأسبق يكشف: هذه إحدى مآسينا في الحرب وهذا ما سأفعله لو كنتُ فلسطينيًا

حكومة الاحتلال تعتزم إلغاء بطاقات الهوية الصّحفية لإعلاميي "الجزيرة"

6 شهداء جُدد يلحقون بركب من سبقوهم من الحركة الرّياضية في غزة

"مواجهة كوالالمبور".. عنوانٌ جديد من سلسلة رسائل دعم غزّة في الملاعب

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ343 تواليًا

"عودة إلى التِّيهِ من جديد".. "هآرتس" تعرض قصصاً لأشخاص تركوا "إسرائيل" بسبب الحرب و"الديمقراطية"

نتنياهو ووهْم اسمه "صفر مقاومة"

خبير عسكريّ يوضِّح: لهذه الأسباب سحبت أميركا حاملتي طائرات من الشَّرق الأوسط

بالفيديو "قريبا في هذه الأيام".. الأوقاف الفلسطينية تُحذّر من تحريض "إسرائيلي" خطير تجاه الأقصى

13 سبتمبر 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من ارتفاع وتيرة التّحريض "الإسرائيلي" تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن " نشر مجموعة "أمناء الهيكل" الإسرائيلية تسجيلًا مصورًا يُظهر اختراق المسجد الأقصى وقبة الصخرة مُرفقًا بتعليق" "قريبا في هذه الأيام"، يعتبر خطرًا كبيرًا يستلزم اتّخاذ خطوات فعلية.

وأشارت إلى أن الخطورة التي يتضمنها خطاب الكراهية والتدمير للمقدسات الإسلامية أصبحت واضحة ولا تحتاج إلى تدقيق وفحص.

وأضافت أن "هذا الخطاب التدميري الإرهابي المستند إلى جملة أساطير وأكاذيب أصبح يعلن عن أهدافه ومخططاته بشكل واضح وصريح".

وأكدت الوزارة أن تمادي الجماعات المتطرفة في الاعتداء على الأقصى مؤشر على الدعم السياسي والأمني لهذه المخططات والرؤى من قِبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، التي تحمي هذه الفئة الإرهابية خلال الاقتحامات اليومية للأقصى".

وطالبت الأوقاف الفلسطينية المجتمع الدولي بإيقاف هذا العبث والجنون من قِبل هذه الجماعات التي تحظى بدعم حكومي واضح.

ودعت أبناء مدينة القدس إلى الحذر والانتباه خشية تنفيذ هؤلاء المتطرفين لمخططاتهم، والعمل على المرابطة اليومية والتواجد الدائم داخل المسجد الأقصى.

وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى "إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى"، وتنشط بالدعوة إلى اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.

وانتشر المقطع على منصات التواصل الفلسطينية والعربية، مما أثار حالة من الغضب والصدمة بين رواد العالم الافتراضي.

وقال ناشطون "ربما لم يعد أمام المقدسي خيار لحماية المسجد الأقصى إلا الذهاب لأبعد حد مهما كانت النتيجة، فحماية المسجد تستلزم الحزم والقوة لضمان ردع هؤلاء الذين وصفهم بـ"المعتوهين" وإلا فإننا سنفقد الأقصى حقا، ويختتم تدوينته متسائلا وأي حياة هذه دون المسجد الأقصى"؟

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة