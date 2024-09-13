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6 شهداء جُدد يلحقون بركب من سبقوهم من الحركة الرّياضية في غزة

13 سبتمبر 2024 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني استهداف جميع أفراد الشعب الفلسطيني، بكافة أطيافه وفئاته بما فيهم أبناء الحركة الرياضية.

والتحق 6 شهداء جدد بركب من سبقوهم من أبناء الحركة الرياضية، ليرتفع عدد الشهداء الرياضيين لأكثر من 430 شهيدًا.

ونعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس نادي اتحاد الشجاعية الأستاذ نايف الحطاب، الذي ارتقى شهيدًا، بعد قصف مدرسة الجاعوني التابعة للأنروا، حيث مديرًا  لمركز الإيواء التابع لها.

وفي ذات القصف استشهد زميله محمد أبو زايد عضو مجلس الإدارة السابق لنادي أهلي النصيرات الرياضي.

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وشيعت الجماهير أمس جثمان محمود عامر لاعب فريق كرة السلة بنادي خدمات خانيونس، خلال قصف صهيوني استهدفه رفقة مجموعة من المواطنين.

ولحق بركب الشهداء إياد مطر لاعب فريق كرة القدم بنادي الأقصى الرياضي، الواقع بمخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

وأعلن نادي الرباط الرياضي عن ارتقاء الشهيد أكرم الغليظي لاعب فريق كرة الطائرة السابق، في قصف صهيوني استهدف منزله بمدينة دير البلح.

واستشهد حمدان خطاب لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الترابط الرياضي، بعد وصوله بساعات لمستفشى شهداؤ الأقصى مصابا.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحركة الرياضية في غزة

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