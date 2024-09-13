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"مواجهة كوالالمبور".. عنوانٌ جديد من سلسلة رسائل دعم غزّة في الملاعب

13 سبتمبر 2024 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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كوالالمبور/ فلسطين أون لاين

وجّه المشجعون الحاضرون في مدرجات إستاد كلفا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، من أجل متابعة مواجهة  منتخب فلسطين وشقيقه الأردني، ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الرسائل التي تعبّر عن التضامن مع قطاع غزّة، الذي يعاني فيه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إثر استمرار حرب الإبادة منذ شهر أكتوب/تشرين الأول لعام 2023.

  ورفعت الجماهير، التي حضرت في مدرجات إستاد كلفا، عدداً من اللافتات الضخمة، منها "نحن نحب غزّة"، و"فلسطين حُرّة"، في إشارة واضحة إلى تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني، علمًا أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اختار اللعب في ماليزيا، كونها دولة صديقة للفلسطينيين والأردنيين، ولأنها ليست من ضمن الفرق الثمانية عشر المتنافسة في التصفيات.

  وتوشح العديد من المشجعين الحاضرين في إستاد كلفا بالعلم الفلسطيني، أثناء متابعة المواجهة، التي جمعت منتخبي فلسطين والأردن، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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