حرب الإبادة في يومها الـ 343 .. 19 شهيدًا في غارات الاحتلال ومجازره المتواصلة على قطاع غزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" الت يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ343 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41118 شهيدًا و95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 19 شهيدًا ارتقوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، انتشال ونقل 3 شهداء، استشهدوا برصاص وقصف قوات الاحتلال على مدينتي غزة ورفح.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر إنهم نقلوا شهيدا و4 جرحى إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، عقب إطلاق مروحية إسرائيلية الرصاص عليهم في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

ارتقى شهيد بنيران أطلقتها طائرة مروحية إسرائيلية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد المواطن عارف عمر النمر وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على المناطق الشرقية لحي الزيتون في مدينة غزة.

ووصل جثمان الشهيد هيثم معين جالود إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس، إثر قصف على شارع اللدادوة بمخيم خانيونس، كما وصلت عدة إصابات إلى مجمع ناصر جراء قصف من طائرة مسيّرة لمجموعة من المواطنين وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت مناطق متفرقة من مدينة رفح إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل غربي مدينة رفح.

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدين، هما رجل ونجله، من منطقة ثلاجة زغلول بمدينة رفح.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مجزرة جديدة راح ضحيتها 4 شهداء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 4 جثامين من محيط جسر وادي غزة شارع البحر شمال غرب المحافظة الوسطى، وهم في حالة تحلل وهياكل عظمية، عرف منهم الشهيد سامي كمال محي الدين الحتو (17 عاما)، والشهيد حسين صابر حسين اليازجي (65 عاما)، والشهيد جواد سامي جواد الضبة (18 عاما)، وشهيد مجهول الهوية كان برفقتهم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين جراء استهداف الدبابات الإسرائيلية منزلًا في منطقة مواصي مدينة رفح الساحلية جنوبي قطاع غزة.

وعُرف أسماء 4 من الشهداء وهم: قاسم عماد عاشور، محمد عدنان البردويل، الطفل أمير محمد البردويل، والطفلة وجدان عماد عاشور.

وأُصيب مجموعة من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدين امرأة وطفل، ارتقوا نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم على منزل لعائلة "عقل" في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي غارةٍ إسرائيلية أخرى، ارتقى شابًا وأصيب 5 مواطنين نتيجة قصف شقة سكنية لعائلة محارب في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، وبحسب مصاد طبية في مستشفى العودة فإن الشهيد هو: صلاح عبد الحميد محارب.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الطفل الشهيد معتصم ياسر راضي، من تحت أنقاض منزلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعد 10 أيام على استهدافه.

وليلة الخميس/ الجمعة، ارتقى 3 شهداء وعدد من الإصابات في قصف صهيوني على منزل يعود لعائلة حسان في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.