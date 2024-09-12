مستوطنون يضرمون النار في أشجار وممتلكات فلسطينية جنوب نابلس

وكالات/ فلسطين أون لاين

أضرم مستوطنون إسرائيليون النيران، مساء الخميس، في أشجار زيتون وممتلكات فلسطينية في قرية "يتما" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال أحمد صنوبر، رئيس مجلس قروي يتما، إن "مجموعة من مستوطني مستوطنة رحاليم المقامة على أراضي يتما والقرى المجاورة، أضرموا النيران في أشجار زيتون ومركبة ومجمع للخردة في قرية يتما، وانسحبوا مباشرة للمستوطنة".

وأشار صنوبر، للأناضول، إلى أنه جراء اعتداء المستوطنين "اندلع حريق في عدد من أشجار الزيتون والمركبة، فيما هبّ الأهالي وطواقم الدفاع المدني ونجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703 فلسطينيًا وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و700، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.