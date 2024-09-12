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فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

12 سبتمبر 2024 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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حصلت فلسطين في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء للمرة الأولى، تنفيذًا لقرار صدر في مايو الماضي.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أصبح بإمكان الوفد الفلسطيني حضور جلسات الجمعية العامة وتقديم مقترحات وتعديلات، لكنها لا تزال بالرغم من ذلك، مستبعدة من التصويت ومن الحصول على عضوية في مجلس الأمن.

وشارك المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في جلسة الثلاثاء، وجلس على طاولة مكتوب عليها: "دولة فلسطين" بين سريلانكا والسودان.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود قوله تعليقاً على هذه الخطوة: "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية. إنها لحظة تاريخية لنا".

وفي مايو الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وكانت فلسطين تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأمريكي، غير أنها حصلت في عام 2012 على "وضعية المراقب الدائم".

#الحرب على غزة #الجمعية العامة للأمم المتحدة #طوفان الأقصى

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