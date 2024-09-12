حماس: لم نضعْ أي مطالب أو شروط جديدة ومستعدّون للتّنفيذ الفوري لاتّفاق وقْف إطلاق النّار

التقى الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة د. خليل الحية مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، في العاصمة القطرية الدوحة صباح أمس الأربعاء، لاستعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة.

وأكدت حماس أنها لم تضع أي مطالب جديدة، وترفض أي شروط مستجدة بالمفاوضات مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وجددت استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

كما رحبت بالدورين المصري والقطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا.

وشددت على استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31/05/2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات 2/7/2024م، دون وضع أي مطالب جديدة، ورفضها أي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

وأوضحت حماس أنها ترفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، منوّهةً إلى أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.

وجدّدت ترحيبها بإجراء حوار وطني شامل مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية.

وأكدت حماس تجاوبها مع جهود الوسطاء، مُرحبةً باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.