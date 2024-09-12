الدّويري: القسّام أعادت بناء نفسها بسرعة ووقْف إطلاق الصّواريخ على الأراضي المحتلة "بعيدُ المنال"

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أنّ حديث الاحتلال عن حاجته لعام آخر من أجل القضاء على قدرات حركة المقاومة الإسلامية حماس محض "وهم"، مشيرًا إلى تقارير سابقة تحدثت عن الحاجة لسنوات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح الدويري، أن القضاء على القسام لن يكون بهذه السهولة؛ لأنها نجحت في إعادة بناء قواتها في خضم الحرب الدائرة، وأدارت قوّتها من خلال الـ10% من الصواريخ "الإسرائيلية" التي لم تنفجر والتي تقدرها التقارير بنحو 9 أطنان حتى الآن.

وأشار إلى أن وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على "المدن الإسرائيلية" سيظل بعيد المنال، حتى لو قال جيش الاحتلال غير ذلك.

وفيما يتعلق بحديث جيش الاحتلال عن أن سقوط مروحية "بلاك هوك" في مدينة رفح، اعتبر الدويري أن هناك احتمالين لسقوط المروحية، إما بخطأ تقني أو بخطأ بشري، أما في حال تم إسقاطها، فالأمر يتعلق بمؤثر خارجي، وكشف أن تحطم المروحية وقع بالقرب من مناطق يحتمل وجود مقاومة فلسطينية فيها.



وقدم اللواء الدويري تفسيرات تقنية بشأن المروحية التي تحطمت، وقال إنها عندما تطير على مستويات منخفضة جدا يكون ذلك أقصى سرعة لها، وعندما تطير على ارتفاعات عالية، تكون سرعتها تقريبا 360 كيلومترا في الساعة، وإذا كانت المروحية تطير ضمن مدى الصواريخ قصيرة المدى أو "آر بي جي" أو الرشاشات معيار 7.62 يمكن إسقاطها.

وشدد على أنه لا يستطيع الجزم بأن المروحية الإسرائيلية قد أُسقطت، لكن هذا الاحتمال يبقى مفتوحًا.



