"واعتقلت جريحًا عقب مُداهمة المشفى".. الاحتلال يُنفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخلّلها اعتداءات على المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول شمالي المدينة، واعتقلت الجريح أيهم عماد البو.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمالي الخليل، واعتقلت 3 أسرى محررين وهم: ياض جرادات، مأمون الفروخ، وقصي الفروخ.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل عدد من المواطنين واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم: : خليل إبراهيم شلالدة، أحمد سميح شلالدة، وعلاء فهيم شلالدة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال داهم منزلًا لعائلة "عمرو" وحطّم محتوياته وعاث فيه خرابًا واعتقل الشاب أنس عمرو.

في رام الله، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت المعتصم أمين عرمان من بلدة عين يبرود شرقي المدينة، كما اعتقلت الشابين أسامة محمد لطفي، وصلاح محمد سمحان عقب مداهمة منازلهما في قرية اللبن الغربي، شمال غربي مدينة رام الله.

في قلقيلية، اقتحمت القوات الصهيونية منازل المواطنين في عدة أحياء واعتقلت كلًا من: موسى يونس، ونود سلمي، ونضال حمايل.

في القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد الرفاعي.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مشتلًا زراعيًا ومطعمًا في بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، وخرّبت محتوياتهما، كما اعتقلت الشقيقين عماد ومؤيد حمدان سلامة، من قرية الشواورة شرقي مدينة بيت لحم.