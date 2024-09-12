حرب الإبادة في يومها الـ 342.. 31 شهيدًا في غارات الاحتلال المتواصلة على مناطق متفرِّقة بغزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ342 على التوالي، وسط مجازر يندى لها جبين الإنسانية، ومذابح مروعة ارتكبها ضد الأطفال والنساء والمرضى، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41118 شهيدًا و95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر طبية، ارتقاء 31 شهيداً في قصف طيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

واستشهد مواطنان اثنان، وأصيب أخرون في غارة من مسيرة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 4 مواطنين؛ نتيجة إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بجوار مسجد الإيمان بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما وارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي قرب منطقة المطار شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

واستشهد 5 مواطنين بغارة إسرائيلية على منطقة الفخاري شرقي خانيونس.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وغربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، قبل ظهر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزل عائلة "الزغبي" قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووقف مصادر محلية، فإن الشهداء وهم: يوسف إياد الزغبي، محمد إياد الزغبي، أنس نشأت الزغبي، محمود عثمان الزغبي.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عاشور" قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، ومحيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى الشاب حمزة إبراهيم الكحلوت، في قصف مدفعي شرق مخيم جباليا أثناء مراجعته لحفظ القرآن الكريم في منزله.

كما تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "صيام" في مخيم جباليا، فيما دمّرت الطائرات الصهيونية منزلًا لعائلة "العجوري" في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "البلبيسي" بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة.