شهيد برصاص قنّاص "إسرائيلي" خلال عدوان الاحتلال على طوباس

طوباس/ فلسطين أون لاين

ارتقى شهيد، فجر اليوم الخميس، برصاص قناص من قوات الاحتلال في مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد هو المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (46 عامًا) ارتقى جرّاء إصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه قناص إسرائيلي.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من 24 ساعة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في "شارع العشارين" بمدينة طوباس،وأطلقت النار تجاه المنزل المحاصر، فيما فرضت حظر تجوال على المدينة.

وفجر أمس الأربعاء، ارتقى خمسة شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

كما حاصرت قوات الاحتلال المستشفى التركي الحكومي في مدينة طوباس وأطلقت النار على كل من يتحرك. وقامت قوات الاحتلال بعملية إنزال جوي لجنودها، ودهمت منازل وأحياء ونشرت فرق القناصة على أسطح عدد من المنازل وأطلقت المسيرات في سماء المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدينة طوباس اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، رافقها تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

وتمكن المقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في المخيم، واستهدفوا جرافة عسكرية وآلية من نوع "بوز نمر" بعبوات شديدة الانفجار.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة في محور السوق وحارة بيروت وحارة السرحان، واستهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة طمون جنوبي طوباس.