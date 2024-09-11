خان يونس/ محمد سليمان

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسقوط طائرة مروحية "إسرائيلية" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والثالثة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال اليوم الأربعاء بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، 4 منهم إصابتهم خطيرة، جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" خلال مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، بأول حادث تحطم مميت لهذا النوع من الطائرات منذ 30 عاما.

وأعلن جيش الاحتلال فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سقوط المروحية لم يكن نتيجة نيران معادية، إنما نتيجة خطأ بشري أو تقني، وفق وصفه.

وقال موقع "والا" إن تحطم المروحية من نوع "بلاك هوك" في غزة هو أول حادث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن مروحية "بلاك هوك" تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها قادرة على حمل 14 إلى 22 جنديا.

احتفاء كبير

جمال زعبي غرد عبر حسابه بموقع "تويتر": "صباح الخير يا وطني اولا تحطم طائرة هليكوبتر في محور فيلادلفيا الانباء الأولية عن سقوط 10 بين قتيل وجريح بينهم ضباط ثانيا قبل قليل عملية دهس بواسطة شاحنة مقتل جندي وإصابة اخرين هذا حصاد اليوم منذ الصباح المبارك".

وكتب محمد صوالي في تغريدة عبر حسابه من الأخبار الحلوة وللمرة الأولى منذ بدء حرب غزة، جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 7 في تحطم مروحية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح على الحدود المصرية".

وأضاف: "الإعلام العبري وصف ما حدث بأنه حدث صعب -حدث صعب ف محور فيلادلفيا و 5 مروحيات تنقل إصابات لنقل القتلى والجرحى بمستشفى سوروكا بئر السبع".

وكتب بلال نزار ريان حول الطائرة: "حادث صعب وقع في رفح تم إسقاط مروحية وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين".

وغردت نبال فضل وكتبت بتغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "يبدو أن هناك هجوم عنيف ونوعي اعترض طريق القوات الإسرائيلية العاملة في محور فلادلفيا".

وقالت: " هذا الهجوم مرتبط بإقلاع 5 طائرات مروحية محملة بخسائر بشرية نحو المشافي الإسرائيلية، وهلت بشريات من غزة العزة، والحدث أمني الثاني صعب وخطير في رفح".

كما كتب المختص بالشأن الإسرائيلي مأمون عامر: "قانون غزة مختلف.. الطائرة التي سقطت بخلل كما يدعي الجيش والله اعلم، لكن ما حدث اثار تساؤلات كتبرة حول هذا الحادث كونه الاول من نوعه في هذا النوع من الطائرات منذ25 عام، فكيف وقعت الحادثة وحتى الآن إجابات واضحة، الواضح حتى الان في غزة كل شيء ممكن".

بدوره، أكد الخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، أن المقاومة بقطاع غزة تمتلك أسلحة مضادة للطائرات من أبرزها صاروخ ستريلا الذي أعلنت المقاومة عن امتلاكه له خلال عروض عسكرية سابقة.

وقال الشرقاوي في حديثه لـ"فلسطين": "يتراوح مدى صاروخ الستريلا من ثلاثة إلى أربعة كم، ورأسه المتفجر، ويزن 1.7 كغم تقريبًا، وهذه مواصفات تمكنه من إسقاط طائرة مروحية في حالة كانت تحلق على مسافة منخفضة".

وأوضح الشرقاوي أن صاروخ الستريلا سبق وأسقط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية خلال المعارك بين الجيش المصري وجيش الاحتلال، وكذلك في لبنان.

وأشار إلى، أن المقاومة لديها القدرة على إطلاق صاروخ الستريلا رغم الحرب المستمرة عليها من أكثر من 11 شهرًا، من خلال مقاتليها المدربين على استخدام هذا الصاروخ.