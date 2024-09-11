حماس والجبهة الديمقراطية: لا اتفاق مع "إسرائيل" إلا بالانسحاب من غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، أنه لا اتفاق مع "إسرائيل" إلا بـ "وقف العدوان الشامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى جادة".

جاء ذلك، وفق بيان مشترك أصدرته الحركتان، عقب اجتماع في قطاع غزة وصفتاه بـ"المهم" في ظل "معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القضية والهوية الفلسطينية".

وشدد الحركتان، على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا أقرته كل الأعراف والمواثيق، وإن معركة طوفان الأقصى هي نتاج طبيعي من شعبنا ومقاومته في مواجهة العدوان المتواصل على حقوقنا ووطننا، وممارسات الاحتلال وقطعان متطرفيه، وستبقى المقاومة حاضرة طالما إن فلسطين محتلة.

وأضافتا، "أن اليوم التالي للحرب هو يوم يقرره الشعب الفلسطيني وهو صاحب الحق والولاية الحصرية بشأنه وعلى طاولة الكل الوطني، وإن أي قوة مهما كانت خارج إطار الكل الوطني ستعامل معاملة الاحتلال؛ ولن يكون لها مكان على أرض فلسطين".

كما وأشار البيان المشترك، إلى أن تنفيذ مقررات اتفاق بكين وما سبقه، خطوة ضرورية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتعود إلى دورها الطبيعي في قيادة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة والتحرير.

وتطرق إلى، ضرورة حماية الجبهة الداخلية، والضرب بيد من حديد على العابثين والمتواطئين والخارجين عن القانون وعن أعراف وتقاليد شعبنا وعن كل من يحاول الإخلال بالسلم والأمن المجتمعي، أو الفت في عضد الحاضنة الشعبية مهما كان، وإن تعزيز وإسناد دور الجهات المختصة واجب وطني لنا جميعاً.

ودعا البيان المشترك، إلى تفعيل واستنهاض كل قوى شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في القدس والضفة والداخل المحتل، في سبيل مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وحقوقنا.