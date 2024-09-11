القسام في لبنان تقصف مقر "اللواء الغربي 300" التابع لجيش الاحتلال

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، قصف مقر "اللواء الغربي 300" التابع لجيش الاحتلال في "خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إنها قصفت "من جنوب لبنان مقر اللواء الغربي 300 التابع للعدو في (خربة ماعر) بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخا".

وأوضحت أن الصواريخ "استهدفت مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات العدو فيه".

وفي وقت سابق، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع شمالي (إسرائيل)، التي تعرضت لإطلاق 60 صاروخًا من لبنان خلال ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس: "رصد نحو 30 صاروخا أُطلقوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة كفار سالد في الجليل الأعلى، سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأضاف الجيش، أنه "عقب دوي صفارات الإنذار بمنطقة أفيريم بالجليل الغربي، رُصد إطلاق 30 صاروخًا إضافيًا من لبنان، سقطت أيضًا في مناطق مفتوحة، ولم تُسجل إصابات".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ الـ60 استهدفت مناطق في الجليل الأعلى والغربي خلال ساعة واحدة.

وأقر الجيش، في بيانه، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في مستوطنة "دان" بالجليل الأعلى إثر صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وأضاف أنه تم نقل الجندي إلى أحد المستشفيات بمروحية، وتم إبلاغ أسرته.