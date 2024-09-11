"أشلاء متفحمة".. شهيدان بقصف الاحتلال مركبة قرب ضاحية إكتابا في طولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية قرب ضاحية إكتابا في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفيما أقرّ الجيش الإسرائيلي، بأن مسيّرة له قد نفّذت قصفا بمنطقة طولكرم، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد شخصين في قصف سيارة بمنطقة عزبة الحج مسعود بين اكتابا وشويكة قرب طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

وقالت مصادر محلية إن حريقًا اندلع في منزل قريب من المركبة التي استهدفها الاحتلال في عزبة الحج مسعود بضاحية إكتابا.

والشهداء جراء القصف في طوباس هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

يأتي هذا القصف ضمن حملة تصعيدية شنتها قوات الاحتلال على مدينة طوباس، التي شهدت اقتحاما واسعا لأطرافها وأحيائها في الساعات الأولى من الفجر.

وأعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، وانتشرت في المناطق الشمالية منها. وقد رافق هذا الاقتحام تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

ويأتي ذلك مع تجديد الاحتلال للعملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية" والتي تستهدف الضفة ومخيماتها، والتي شهدت مؤخرا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن والمخيمات اللاجئين خاصة في مشال الضفة.