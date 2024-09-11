جنوب أفريقيا: سنقدِّم لمحكمة "العدل الدَّوليَّة" أدلَّة ارتكاب "إسرائيل" إبادةً

وكالات/ فلسطين أون لاين

تعتزم جمهورية "جنوب إفريقيا" تقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الشهر المقبل، تثبت ارتكاب "سرائيل" "جريمة إبادة" في فلسطين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان رئاسي، أنها "ستقدم مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل... وستحتوي الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين".

كما ذكّرت أن "العديد من الدول، وهي نيكاراجوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

ويشار إلى أن جمهورية "جنوب أفريقيا" رفعت في كانون الأول/ديسمبر 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة "العدل الدولية" على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية؛ نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 341 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.