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بالصور دعمًا لفلسطين.. جماهير إيطاليا تدير ظهرها أثناء عزف نشيد (إسرائيل)

11 سبتمبر 2024 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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جماهير إيطاليا تدير ظهرها أثناء عزف نشيد (إسرائيل) في دوري أمم أوروبا (شاهد)
وكالات/ فلسطين أون لاين

أدارت الجماهير الإيطالية ظهرها خلال عزف نشيد (إسرائيل) في مواجهة منتخب الاحتلال ضد إيطاليا بالجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

وأقيمت المباراة في ملعب "بوسيك أرينا" في هنغاريا، وأثناء عزف "النشيد الإسرائيلي"، أدارت الجماهير الإيطالية الموجودة ظهرها للملعب، حيث أرادت الجماهير مناصرة الفلسطينيين وأهالي غزة في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وارتدت مجموعة من حوالى 50 مشجعاً ملابس سوداء بالكامل، ورفعوا علم إيطاليا كتب عليه كلمة "Liberta" "الحرية"، إلى جانب لافتات عليها خطوط مائلة سوداء، حملها أنصار "Ultra".

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وانتشرت صور على مواقع التواصل تظهر كيف تصرفت الجماهير الإيطالية في المواجهة التي انتهت بفوز منتخبها 2-1.

وتعبر هذه الحركة عن الاحتجاج والغضب وعدم التقدير للنشيد الذي يُعزف.

وسجل دافيدي فراتيزي (38) ومويز كين (61) هدفي إيطاليا، ومحمد أبو فاني (90) هدف إسرائيل.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيطاليا وخارج القواعد، بعد الأول على مضيفتها فرنسا 3-1 الجمعة في باريس، لتنفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

ومنيت (إسرائيل) بخسارتها الثانية على التوالي بعد الأولى أمام بلجيكا 1-3 الجمعة أيضا، فتراجعت إلى المركز الأخير من دون رصيد.

وتفاعل المغردون العرب والأجانب مع الصور ورأوا أنها "تصرفات تبدو صغيرة لكنها تكبر في قلوب كثيرين".

 

#رياضة

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