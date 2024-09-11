وزارة الدَّاخليَّة: الاحتلال ينتحل أسماء "مؤسَّسات إغاثيَّة" لقصف منازل بغزَّة.. وهذه التَّفاصيل

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الداخلية و الأمن الوطني بالمواطنين في قطاع غزة، من تقديم أية معلومات أو بيانات عبر الاتصالات لأية أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية أو مؤسسات إغاثية، ويطلبون من المواطنين معلومات مفصلة عن أماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم أو جيرانهم، بحجة تقديم مساعدات أو طرود أو مبالغ مالية.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحافي، اليوم الأربعاء، "نؤكد أن تقديم المعلومات أو تحديث البيانات لدى المؤسسات و الجمعيات التي تنشط في العمل الإغاثي، يتم حصراً عن طريق المقابلة الوجاهية أو داخل المقار المعروفة لتلك الجمعيات و المؤسسات".

وأوضحت، أنه ثبت من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن العديد من الاستهدافات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين خلال الفترة السابقة و التي أدت لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، تمت عن طريق تقديم معلومات عبر الهاتف الجوال لأجهزة مخابرات الاحتلال انتحلت صفة جمعيات ومؤسسات إغاثة محلية و دولية معروفة.

وبينت وزارة الداخلية، أن الجهات المخولة بجمع البيانات بغرض تقديم المساعدات للمواطنين و النازحين، تقوم بذلك عن طريق المقابلة الوجاهية و ليس عبر الجوال.

وختم الوزارة بيانها، بالقول: "نهيب بالمواطنين لعدم التجاوب مع أية اتصالات تردهم في هذا الإطار مهما كان اسم المؤسسة المتصلة حتى لو ادعت أنها جهات حكومية، كما نهيب بوسائل الإعلام المحلية و الإذاعات الفلسطينية و نشطاء التواصل الاجتماعي للمساهمة في توعية المواطنين بهذا الصدد:".