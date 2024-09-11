صحة غزة: 82 بالمئة من الأطفال المستهدفين تلقّوا لقاح الشّلل

غزة/ فلسطين اون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نحو 82 بالمئة من الأطفال المستهدفين في قطاع غزة تلقوا الجرحى الأولى من اللقاح ضد شلل الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام: "حتى مساء أمس الثلاثاء، تلقى 82.5 بالمئة من الأطفال المستهدفين في قطاع غزة (تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و10 سنوات) الجرعة الأولى من اللقاح، ضد مرض شلل الأطفال، والتي لا تزال مستمرة".

وأضافت: "عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 527,776 طفلاً، بينهم 49 بالمئة من الإناث و51 بالمئة من الذكور".

وتابعت: "تواصل طواقم الوزارة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف جهودها في حملة التطعيم، على الرغم من العدوان المتواصل على القطاع".

ولفتت إلى أنه "رغم الخطر الكبير على حركة الطواقم وتنقلهم بين مراكز التطعيم، إلا أن أهالي القطاع يواصلون حرصهم على تطعيم الأطفال ضد المرض".

وكانت وزارة الصحة في غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أعلنت يوم 31 أغسطس/ أب الماضي خلال مؤتمر صحفي في مستشفى "ناصر" جنوبي قطاع غزة، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.