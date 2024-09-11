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"العمل الإسلامي" تتصدر الانتخابات البرلمانية الأردنية

11 سبتمبر 2024 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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مشهد من عملية الانتخابات البرلمانية في الأردن

كشفت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأردنية، عن تقدم لافت للمعارضة الإسلامية، إذ حصل مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي على 32 مقعدا حتى الآن.

وبدأت النتائج غير الرسمية لانتخابات مجلس النواب العشرين في الأردن التي جرت أمس الثلاثاء، في الظهور فجر اليوم الأربعاء، بعد مشاركة في الاقتراع بنسبة بلغت 32% ممن يحق لهم الانتخاب في 18 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.

وحصد ووفقا للنتائج الأولية، مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي نحو 18 مقعدا على مستوى القائمة الحزبية بعد فرز نحو نصف مليون صوت، إضافة إلى تقدم الحزب في القوائم المحلية بما يقارب 14 مقعدا.

32 مقعدا

وتحظى الحركة بهذه النتائج بـ32 مقعدا على حساب أحزاب الموالاة واليسار، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها، ويعكس حالة المزاج الشعبي حاليا تجاه الأحزاب في ضوء ما يحدث في محيط الأردن وداخله.

ويتنافس 1623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي عددها 138 مقعدا، وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصّص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.

ومن المنتظر أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بالإعلان رسميا عن نتائج هذه الانتخابات خلال 48 ساعة من غلق صناديق الاقتراع الذي تم الساعة السابعة مساء أمس الثلاثاء (16:00 بتوقيت غرينتش).

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن النتائج الرسمية ستعلن في مؤتمر صحفي مساء هذا اليوم.

المصدر / وكالات
#الانتخابات الأردنية #جبهة العمل الإسلامي #انتخابات الأردن

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