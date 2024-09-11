الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول تحطم الطائرة المروحية برفح

نشرت وسائل إعلام عبرية المزيد من التفاصيل الجديدة حول تحطم الطائرة المروحية الإسرائيلية صباح اليوم السبت في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، إن عملية تحطم الطائرة حدث في تمام الساعة 12:32 من الليلة الماضية، حينما وصلت الطائرة وهي من طراز بلاك هوك إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة بهدف إخلاء جندي إسرائيلي أُصيب بجروح خطيرة خلال المعارك.

وأضافت الإذاعة أنه عند اقتراب المروحية من عملية الهبوط النهائي، ارتطمت بالأرض وتحطمت ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق بالحادثة.

حادث مميت

من جهته قال موقع والا العبري، إن تحطم مروحية "بلاك هوك" في رفح هو أول حدث مميت بعد 30 عامًا من خدمة مروحيات هذا الطراز بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن المروحية المتحطمة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه الموقع بحسب مصادر عسكرية أن المروحة "بلاك هوك" المتحطمة قادرة على حمل ما بين 14 إلى 22 مقاتلًا.

وكان جيش الاحتلال اعترف بتحطم الطائرة، وأشار إلى أن اثنين من طاقمها قتلا، فيما أصيب 1 بحالة حرجة جدا "موت سريري"، و3 بحالة خطيرة، و4بحالة متوسطة.

المصدر / فلسطين أون لاين