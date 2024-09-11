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حال فوزها بالانتخابات.. هاريس تتعهد باستمرار نهج بايدن في دعم (إسرائيل)

11 سبتمبر 2024 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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كاملا هاريس

خلال مناظرتها الأولى مع المرشح عن الحزب الجمهوري دونالند ترامب، فجر الأربعاء، أصرت مرشحة الحزب الجمهوري كاملا هاريس على ما أسمته حق (إسرائيل) الدفاع عن النفس، "ولكن كيف تمارس هذا الحق فهو أمر مهم".

وقالت هاريس: "أؤكد لكم دائمًا، سأمنح (إسرائيل) دائمًا القدرة على الدفاع عن نفسها، وخاصة فيما يتعلق بإيران، وأي تهديد تشكله إيران ووكلاؤها لـ(إسرائيل)، ولكن يجب أن يكون لدينا حل الدولتين حيث يمكننا إعادة بناء غزة، حيث يتمتع الفلسطينيون بالأمن وتقرير المصير والكرامة التي يستحقونها بجدارة".

حرب يجب أن تنتهي

وأضافت: "من الصحيح أيضًا أن عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا، أطفال وأمهات، ما نعرفه هو أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي على الفور، والطريقة التي ستنتهي بها هي أننا بحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، لذلك سنستمر في العمل على مدار الساعة في هذا العمل، على مدار الساعة، مع فهم أننا يجب أن نرسم مسارًا لحل الدولتين".

وتابعت هاريس مدعية أنه في إطار هذا الحل "يجب أن يكون هناك أمن للشعب الإسرائيلي و(إسرائيل)، ومعايير متساوٍية للفلسطينيين".

وردت على ترامب باتهامه بأن ادعاءاته بأنها تكره إسرائيل "غير صحيحة على الإطلاق، لقد دعمت (إسرائيل) والشعب الإسرائيلي طوال حياتي المهنية، وهو يعلم ذلك، إنه يحاول مرة أخرى تقسيم وتشتيت الانتباه عن الواقع، وهو أمر معروف جيدًا أن ترامب ضعيف ومخطئ فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية".

المصدر / وكالات
#الانتخابات الأمريكية #دعم إسرائيل #بايدن #هاريس

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