فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خليل الحية يُهاتف والد الشّهيد ماهر الجازي.. ماذا قال له؟

حال فوزها بالانتخابات.. هاريس تتعهد باستمرار نهج بايدن في دعم (إسرائيل)

"وإصابة المُنفّذ" مقتل جندي وإصابة آخر في عملية دهس قرب رام الله

الاحتلال يشنّ أحزمةً نارية عنيفة على بلدات الجنوب اللُّبناني

"كانتْ في طريقها لإنقاذ جندي مُصاب".. مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في تحطّم مروحية بغزة

القائد السّنوار يهنّئ الرّئيس تبون بتجديد ثقة الشّعب الجزائري له رئيسًا للبلاد

"ليلةٌ دامية في خانيونس وغزّة".. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ341

شهداء وإصابات بقصف "إسرائيلي" على طولكرم

الصّحفي بريص.. غارة "إسرائيلية" تقتل حلمه بتطوير الإعلام التعليمي في غزة

حماس: استمرار عدوان الاحتلال على طولكرم لن ينجح في تنفيذ "مطامعه الخبيثة"

والإعلام العبري يُعلّق: "حادث سيء جداً"

محدث "وإصابة المُنفّذ" مقتل جندي وإصابة آخر في عملية دهس قرب رام الله

11 سبتمبر 2024 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
...
رام الله- فلسطين اون لاين

قُتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، في عملية دهس على حاجز بيت إيل قرب رام الله.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إن جنديًا قُتل في عملية دهس على حاجز بيت إيل، بعد إصابته إصابة حرجة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة وخلفت قتيلًا وإصابة جندي آخر.

وأعلنت القناة 14 العبرية، أن منفذ عملية الدهس أُصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاهه، وتم نقله إلى مستشفى في القدس.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن هناك اشتباه بأن تكون الشاحنة المستخدمة بعملية الدهس مفخخة، وجرى استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار في موقع عملية الدهس عند مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الحدث بـ"السيء جدًا".

يتبع..

 

#عملية دهس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة