"وإصابة المُنفّذ" مقتل جندي وإصابة آخر في عملية دهس قرب رام الله

رام الله- فلسطين اون لاين

قُتل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، في عملية دهس على حاجز بيت إيل قرب رام الله.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إن جنديًا قُتل في عملية دهس على حاجز بيت إيل، بعد إصابته إصابة حرجة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة وخلفت قتيلًا وإصابة جندي آخر.

وأعلنت القناة 14 العبرية، أن منفذ عملية الدهس أُصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاهه، وتم نقله إلى مستشفى في القدس.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن هناك اشتباه بأن تكون الشاحنة المستخدمة بعملية الدهس مفخخة، وجرى استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار في موقع عملية الدهس عند مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الحدث بـ"السيء جدًا".

يتبع..