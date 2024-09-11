الاحتلال يشنّ أحزمةً نارية عنيفة على بلدات الجنوب اللُّبناني

لبنان/ فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، أحزمةً نارية على عدة بلدات في الجنوب اللُّبناني.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال شن غارات جوية عنيفة على الأطراف الشرقية لبلدة القليلة والناقورة، وزبقين، والشعيتية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللُّبنانية، إن الاحتلال نفذ 16 غارة استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين أطراف بلدات زبقين، الشعيتية، والقليلة، قضاء صور بالقطاع الغربي، و3 غارات استهدفت الأطراف الشمالية لبلدة الناقورة جنوبي لبنان.

#عاجل ‼️🚨 من جديد أحزمة ناريه عنيفه يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان pic.twitter.com/Ss0QPqrZoE — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 11, 2024

ومنذ 8 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه وتدميره لعدة مناطق في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير كبير في عدة بلدات.