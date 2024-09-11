"كانتْ في طريقها لإنقاذ جندي مُصاب".. مقتل جنديين وإصابة آخرين في تحطّم مروحية بغزة

أعلنت وسائل الإعلام العبري، فجر اليوم الأربعاء، عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح حرجة وخطيرة في تحطم طائرة مروحية بمحور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بحروح، في حادث تحطم مروحية تابعة للوحدة "669"، بمحور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن المروحية حضرت لإنقاذ جندي أصيب بنيران قناص.

وتُعرَف الوحدة "669" في جيش الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة لقوات الاحتلال الجوية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في جيش الاحتلال.

وقال موقع والا العبري، إن تحطم مروحية بلاك بغزة هو أول حدث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات من هذا الطراز في الجيش "الإسرائيلي".

وأشار الموقع إلى أن مروحية بلاك هوك المتحطمة جنوب قطاع غزة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في جيش الاحتلال، وهي قادرة على حمل ما بين 14 إلى 22 مقاتلا.

وقالت مصادر عبرية، إن "هذه كارثة كبيرة لسلاح الجو وهذه هي المرة الأولى التي تتحطم فيها مروحية من نوع "بلاك هوك" تابعة لسلاح الجو لكونها مروحية آمنة جداً وقوية".

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة الضابط "جولان فاخ" بجراح خطيرة؛ جراء انهيار نفق واختراق رمح حديدي لجسده، بمحيط محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

قال الجيش في منشور على منصة "إكس": " خلال عملية استكشاف وتدمير نفق تحت الأرض وسط قطاع غزة، انهارت فتحة نفق واحتجز ضابط من الجيش الإسرائيلي داخلها".

وأضاف: "تم إنقاذ الضابط من الفتحة وتحويله لمزيد من العلاج الطبي في المستشفى"، فيما لم يفصح الجيش عن خطورة حالة الضابط المصاب.



