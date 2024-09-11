القائد السّنوار يهنّئ الرّئيس تبون بتجديد ثقة الشّعب الجزائري له رئيسًا للبلاد

‏بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد يحيى السنوار، رسالة تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وبارك السنوار تجديد ثقة الشعب الجزائري لـ"تبون" لقيادة البلاد، راجياً الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل.

وأشار إلى أنه يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي، الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وجدّد تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية.

وتطلّع السّنوار إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند لشعبنا في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولاً لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.