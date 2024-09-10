الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41 ألف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر لليوم الـ 340 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و 100 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصاباً بينها حالات خطيرة.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت الرمال وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41020 شهيدًا و 94925 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.