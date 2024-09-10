شقيق منفّذ عملية معبر "الكرامة" يروي تفاصيل جديدة عن الشّهيد ماهر الجازي

عمان/ فلسطين أون لاين

كشف شقيق الشهيد الأردني ماهر الجازي، تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية التي نفّذها الشهيد يوم الأحد، قرب معبر الكرامة.

وقال شادي الجازي، إن "أخاه كان مستاء من وضع الأمة الإسلامية، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلفت 40 ألف شهيد على الأقل فضلًا عن عشرات آلاف الجرحى، وهو الأمر الذي قد يكون دفعه للقيام بهذه العملية".

وأشار الجازي إلى أن العائلة سمعت الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتواصل معهم السلطات الأردنية أ[دًا.

وتابع، “كل إنسان غيور فينا ممكن يتحرك فيه شيء، بسبب القتل وهذه الجرائم اللي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، لذلك بادر شقيقي الشهيد بتنفيذ العملية ، نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء”.

ولفت الجازي إلى أن العائلة فتحت بيت عزاء، وسيسمع من حضر من الأردنيين من والد الشهيد الرسالة التي يعبر عنها.

وأكد شادي أن الشهيد ماهر كان متزوجًا ولديه خمسة أطفال، أكبرهم يبلغ عمره نحو 12 عامًا.

لقاء حصري مع شقيق #ماهر_الجازي منفذ عملية الجسر

الجازي رحل وترك خلفه 5 أطفال اكبرهم عمره 12 عامًا#عمون #الاردن #عاجل pic.twitter.com/cfTxOvSFkG — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) September 8, 2024

ونشرت جهات إعلامية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي وصية الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية معبر اللنبي "الكرامة-الحسين".

ومن نص وصية الشهيد ماهر الجازي قوله: "إلى أمي وأبي الأعزاء سامحوني وارضوا عني فإني شهيد بإذن الله والحمد لله".

وأضاف الجازي في وصيته: "أريد منكم أن لاتذكروني ولكن أذكروا موقفي لعله يكون خالدا ودافعا لأبناء أمتنا العربية ولأبناء الأردن النشامى خاصة ليتخذوا موقفا تجاه المحتلين الصهاينة الذين يرتكبوا أبشع المجازر بحق اخوتنا وأطفالنا ونساءنا في غزة وفلسطين".

واختتم الشهيد الجازي وصيته برسالة لأبناء الأمة العربية بقوله: "إخوتي أبناء العرب إن لم يكن لكم دينٌ فليكن فيكم غيرة ونخوة.. أخوكم ماهر ذياب الجازي".

والشهيد ماهر ذياب حسين الجازي ولد في 28 أبريل/نيسان 1985 بقرية أذرح التابعة لمحافظة معان، وينتمي إلى عشيرة الحويطات الأردنية، والدته تدعى عائشة، وله عدد من الإخوة منهم شادي وكاسب، وهو متزوج ولديه 5 أطفال، وهو من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.



وقُتل ثلاثة "إسرائيليين"، أمس الأحد في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيليًا باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيدًا.

وذكرت تقارير عبرية، نقلًا عن مصادر أمنية أن منفذ العملية في معبر الكرامة هو سائق أردني، أطلق النار على عمال محطة الشحن الإسرائيليين في المعبر باستخدام مسدس من مسافة قريبة.

ونقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور، قوله: "هذا حادث خطير للغاية، لقد رأينا ثلاثة رجال ممددين فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، وكانت جروحهم ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم.