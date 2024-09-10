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"الثّانية خلال 72 ساعة".. القوات المسلّحة اليمنية تُسقط طائرةً أمريكية في أجواء صعدة

10 سبتمبر 2024 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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اليمن/ فلسطين أون لاين

تمكّنت الدفاعات الجوية في القوات المسلّحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ_9" وذلك أثناءَ قيامِها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواءِ محافظةِ صعدة.

وقالت القوات المسلّحة اليمنية في بيان عسكري، إن "هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 72 ساعة".

ولفتت القوات اليمنية إلى أنها تعتبر الطائرة التاسعة التي يتمُّ إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا ً لمعركة طوفان الأقصى.

كما أشادت بالعمليةِ الفدائيةِ للشهيدِ المجاهدِ ماهر الجازي والذي قررَ الانتصارَ لدماءِ الشهداءِ في غزة بالطريقةِ المناسبة.

ودعت كافةَ أبناءِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تأديةِ واجباتِهم الدينيةِ والاخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ منذ ما يقاربُ العامَ للإبادةِ الجماعيةِ بدعمٍ أمريكيٍّ وبريطانيٍّ.

وأكدت القوات اليمنية استمرارها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ حتى وقف العدوان ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

#غزة

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