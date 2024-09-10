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مستوطنون يحطّمون محتويات مشتل زراعي غرب نابلس

10 سبتمبر 2024 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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نابلس- فلسطين أون لاين

حطّم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، محتويات مشتل زراعي في بلدة دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين أقدموا فجر اليوم على اقتحام مشتله بعد تحطيم السياج المحيط به، وسرقة كميات من الأشتال المثمرة وتحطيم ما تبقى من الاشتال.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين توجّهوا عقب اقتحام المشتل وسرقة الأشتال من داخله، إلى مستوطنة "حومش" المخلاة التي لا تبعد كثيرًا عن المشتل المحاذي لمعسكر ومستوطنة "شافي شمرون".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعًا بدويًا.

وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

 

#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى #سرقة مشتل

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