وسط اعتقالات ومُداهمات.. الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الشّهيد جعفر منى في نابلس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة عودة" واعتقلت الفتاة صابرين عودة، كما اعتقلت الشاب كرام قراقع خلال عملية المداهمة التعسفية.

وفي مخيم الدهيشة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فتحي حجاجرة، عقب مداهمة منزله.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عامًا).

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر منى في ساعات الفجر الأولى، وخذت قياساته ومزقت صور الشهيد جعفر.

ويُذكر أن الشهيد "منى" ارتقى في 18 أغسطس/آب الماضي، بعد تنفيذه عملية استشهادية وسط تل أبيب