فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عزاء الجازي بالأردن يتحوّل إلى ساحة من الاحتفال والفرح

"عائلاتٌ كاملة اختفتْ بين الرّمال".. 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة مروّعة بمواصي خان يونس

"عقب مجزرة مواصي خانيونس".. المكتب الحكومي: الاحتلال يمارس"التّضليل" للتّغطية على جرائمه المروّعة ضدّ شعبنا

وسط اعتقالات ومُداهمات.. الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الشّهيد جعفر منى في نابلس

حماس: مزاعمُ الاحتلال بوجود مقاومين كذبق مفضوح لتبرير المجزرة المروّعة في "مواصي خان يونس"

ليلةٌ دامية ومجازر مُتواصلة.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 340 تواليًا

إصابة جنود "إسرائيليين" بعملية دهس قرب الحدود المصرية

هل يمكن القضاء على حركة حماس؟

حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" تنطلق غداً في غزة والشمال.. بهذه المراكز والعيادات

هل يمكن لـ "إسرائيل" فتح جبهة لبنان بـ5 فرق عسكرية؟ خبير عسكري يجيب

وسط اعتقالات ومُداهمات.. الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الشّهيد جعفر منى في نابلس

10 سبتمبر 2024 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة عودة" واعتقلت الفتاة صابرين عودة، كما اعتقلت الشاب كرام قراقع خلال عملية المداهمة التعسفية.

وفي مخيم الدهيشة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فتحي حجاجرة، عقب مداهمة منزله.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عامًا).

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر منى في ساعات الفجر الأولى، وخذت قياساته ومزقت صور الشهيد جعفر.

ويُذكر أن الشهيد "منى" ارتقى في 18 أغسطس/آب الماضي، بعد تنفيذه عملية استشهادية وسط تل أبيب

#الحرب على غزة #عملية استشهادية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى #جعفر منى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة