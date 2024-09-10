"عقب مجزرة مواصي خانيونس".. المكتب الحكومي: الاحتلال يمارس"التّضليل" للتّغطية على جرائمه المروّعة ضدّ شعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس خلفت هذه المجزرة أكثر من 40 شهيداً و60 جريحاً وعشرات المفقودين، في حصيلة أولية سننشر المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأكد المكتب الحكومي أن الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، حيث تأتي هذه المجزرة المروعة بالتزامن مع إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وتابع، "تأتي هذه المجزرة في اليوم 340 لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غز"ة.

وأوضح أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول عبثاً تضليل الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب والبيانات الزائفة والروايات الملفقة التي يروّج لها، وهي محاولة فاشلة منه لتبرير المذبحة الفظيعة التي استهدف خلالها خيام النازحين.

وشدد المكتب الحكومي على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس سياسة التضليل بشكل متكرر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وذلك في محاولة منه للتغطية على فشله وعلى جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين والنازحين وخاصة بين صفوف الأطفال والنساء.

ودعا المكتب الحكومي وسائل الإعلام المختلفة والزملاء الإعلاميين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديدين، والانتباه جيداً خلال عملية إعداد ومعالجة الأخبار والتقارير الصحفية والإعلامية حول مثل هذه المجازر، وعدم الانسياق والانجرار خلف أكاذيب الاحتلال وعدم النظر إلى روايته الكاذبة التي يريد من ورائها استخدام وسائل الإعلام للتغطية على جرائمه الوحشية بحق المدنيين والنازحين.

كما دعا الإعلاميين لضرورة التركيز على حجم المذبحة والجريمة المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروعة بحق المدنيين النازحين، واستخدام الاحتلال لأساليب التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والأكاذيب في محاولة لحرف الأنظار عن جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.

كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء وضد خيام النازحين تحديداً.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، وملاحقة الاحتلال قانونياً لوقف هذه المهزلة التاريخية الإنسانية.

