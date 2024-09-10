ليلةٌ دامية ومجازر مُتواصلة.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 340 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ340 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أفظع المجازر والمذابح ضدّ المواطنين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40 ألفًا و988 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و825 جريحًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو سيدو" في منطقة الحكمية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأُصيب مجموعة من المواطنين، إثر قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين في ساحة الشوا شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة "لبد" في محيط شارع اليرموك غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء جرّاء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "أبو بكر" في منطقة تل الهوا بجوار مستشفى الاردني جنوب غربي مدينة غزة.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، مجزرة جديدة باستهدافه خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في القطاع إن فرقه انتشلت 40 شهيدًا و60 جريحًا، مؤكدا أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف، وأضاف بيان للدفاع المدني في القطاع أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.





في رفح، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة جوية على مناطق غرب رفح.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمال مخيم النصيرات.