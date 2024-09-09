حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" تنطلق غداً في غزة والشمال.. بهذه المراكز والعيادات

غزة/خاص فلسطين أون لاين:

من المقرر، أن تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال صباح يوم غد الثلاثاء في نقاط التطعيم بمدينة غزة والشمال.

وتستمر الحملة بحسب مدير إسعاف مدينة غزة، حسين محيسن، حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر.

وبين محيسن في حديث لـ "فلسطين أون لاين"، أن الحملة تستهدف الأطفال تحت سن العاشرة، وستكون متاحة من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

وكان من المقرر أن تبدأ الحملة صباح اليوم الاثنين، إلا أنها أجلت إلى غداً الثلاثاء بقرار من منظمة الصحة العالمية، وذلك لتحديد أماكن التطعيم في مدينة غزة والشمال.

ونشر وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستقدم التطعيم يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/9/2024 من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

في المراكز التالية:-

1. مركز صحي الدرج ( البندر ) .

2. مركز صحي الشيخ رضوان .

3. مركز صحي مسقط الصبرة .

4. مركز صحي مسقط الشجاعية .

5. مركز صحي السلام .

6. مركز الشاطئ خدمات .

* *المؤسسات الأهلية المشاركة :-

1. مستشفى حيفا .

2. الهلال الأحمر الفلسطيني ( نقطة الصبرة ). .

3. الهلال الأحمر الفلسطيني( نقطة الصحابة ).

4. إتحاد الكنائس - غزة .

5. الإغاثة الطبية - غزة .

6. الإغاثة الطبية - نادي النصر العربي .

7. جمعية طيبة .

8. مؤسسة جذور - عبد القادر الحسيني .

9. مركز وكالة سويدي النصر .

10. مركز وكالة سويدي الدرج .

11.مركز وكالة الشاطئ .

**النقاط الطبية في مدارس النزوح :-

1. مدرسة صلاح الدين .

2. مدرسة كفر قاسم .

3. مدرسة أسماء الإعدادية (أ) .

4. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (أ ، ب) .

5. مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة (ج) .

6. جامعة القدس المفتوحة .

7. مدرسة الشارقة الثانوية .

8. مدرسة شهداء الشاطئ .

9. مدرسة ابو عاصي الابتدائية .

10. مدرسة ابو عاصي الاعدادية .

11. مدرسة بنات الشاطئ .

12. مدرسة الست صورة (أ، ب) .

13. مدرسة ذكور الشاطئ الاعدادية .

14. مدرسة فلسطين .

15. مدرسة العائلة المقدسة .

16. مدرسة النصر الخاصة .

17. مدرسة المأمونية المشتركة (أ).

18. مدرسة المأمونية المشتركة (ب).

19. مدرسة دار الأرقم .

20. مدرسة أسعد الصفطاوي .

21. مدرسة صلاح الدين .

22. مدرسة بنات غزة الإعدادية .

23. مدرسة فهمي الجرجاوي .

24. مدرسة بنات الدرج الابتدائية .

25. مدرسة عبد الفتاح حمود .

26. مدرسة يافا .

27. مدرسة دار الأرقم - التفاح .

28. مدرسة فهد الأحمد الصباح .

29. مدرسة مسقط التفاح .

30. مدرسة موسى بن نصير .

31. مدرسة بدر - الشجاعية .

32. مدرسة دلال المغربي - الشجاعية .

33. مدرسة الهاشمية - الشجاعية .

34. مدرسة الكرامة - التفاح الشرقي .

35. مدرسة سعد بن معاذ - التفاح الشرقي .

36. مدرسة التفاح الاساسية .

37. مدرسة أ[و بكر الرازي .

38. مدرسة شعبان الريس .

39. مدرسة بنات الزيتون الإعدادية (أ،ج).

40. مدرسة الفلاح الابتدائية والاعدادية .

41. مدرسة مصطفى حافظ .

42. مدرسة أحمد شوقي .

43. مدرسة عبد الله الدحيان .

44. مدرسة سعد بن ابي وقاص .

45. مدرسة الزيتون .