في غزة.. مجزرتان ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ339 من الحرب، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدًا و94825 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهما للمستشفيات 16 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".