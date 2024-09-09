حماس: حرب الاحتلال ضدَّ المدارس والمؤسسات التعليمية لن تفلح في كي وعي الأجيال

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن بدء العام الدراسي في الضفة والقدس دون قطاع غزَّة، عدوان جديد ضدّ التعليم الفلسطيني، وإجرامٌ صهيوني لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وطمس هُويته وتغييب حقوقه الوطنية.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "يأتي الدخول المدرسي هذا العام، في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ومتصاعدة، يمارسها الاحتلال الصهيوني في كل أراضينا المحتلة، منذ أكثر من أحد عشر شهراً".

وأضافت، " حُرم أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقّهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023م، وما يقارب 48 ألفاً كان يفترض أن يلتحقوا بمقاعد الدراسة في هذا العام الدراسي الجديد، ونحو 39 ألفاً لم يتمكنوا من تقديم امتحان الثانوية العامَّة".

وأوضحت أن تلك الجرائم انتهاك متعمّد لكل الحقوق المشروعة التي كفتلها المواثيق والقوانين الدولية، ممّا يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية حقوقية وإنسانية لوضع حدّ لهذه الجرائم الصهيونية ضد التعليم والمؤسسات التعليمية في فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقّه المشروع في التعليم على أرضه.

وأشارت حماس إلى أنَّ حرب الاحتلال ضدَّ المدارس والكوادر والمؤسسات التعليمية في كل من قطاع غزَّة والضفة والقدس، لن تفلح في كي وعي الأجيال، وطمس الهُوية الفلسطينية وارتباطهم بالأرض والمقدسات والحق في الحرية والعودة.

وشددت على أن هذه المخططات الدنيئة للاحتلال وحكومته الفاشية ستواجه من قبل شعبنا الفلسطيني بمزيد من تعزيز الوحدة والصمود، بما يحقّق أهدافنا الوطنية وحقنا في الحرية والاستقلال والتعليم والحياة الكريمة.

واستذكرت حماس بكل فخر واعتزاز كلّ الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة، وشهداء شعبنا الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة والمخيمات والشتات.

وأشادت بكل الجهود والتضحيات التي يبذلها المعلّمون والطلبة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم.

كما بعثت التحيَّة لكل القائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية، ومواصلة دورهم التربوي والتعليمي رغم إجرام الاحتلال وعدوانه.

حماس: بدء العام الدراسي في الضّفة والقدس دون غزَّة إجرامٌ صهيوني لن يفلح في كسر إرادة شعبنا