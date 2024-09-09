احتفاء واسع بعملية النّشمي الأردني ومغردون يستحضرون خطابًا لـ"أبو عبيدة"

غزة/ فلسطين أون لاين

عبّر مغردون فلسطينيون وأردنيون عن احتفاءهم وفخرهم بعملية إطلاق النار البطولية التي نفذها سائق شاحنة أردني داخل "معبر الكرامة" وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وربط المغردون العملية الفدائية التي نفذها النشمي عبر (مسدس صغير)، بدور الأردن وعشائرها تجاه نصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأعادوا نشر خطاب الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" لأهل الأردن: "وأنتم يا أهلنا في الأردن .. كابوسا للاحتلال".

عملية #معبر_الكرامة

ونحن بإذن الله كما قال #أبوعبيدة كابوس الإحتلال ، ولن نتوانا عن فعل المزيد☝️#الأردن pic.twitter.com/VHQMKCS32I — عمر السعايدة 🥷 (@OmarAlSaeeda) September 8, 2024

وبحسب التحقيقات الإسرائيلية فإن "سائق شاحنة أردنياً قدم من الأراضي الأردنية إلى معبر الكرامة وضع سلاحاً في الشاحنة وأخرجه وأطلق النار على الموجودين في منطقة صالة الشحن".

وذكرت أن المنفذ الأردني وهو ماهر الجازي "أطلق النار مباشرة على الرأس ومن مسافة قصيرة جداً".

والمعبر المذكور يطلق عليه (جسر الملك حسين/ أردنيا) و(معبر الكرامة/ فلسطينيا) و(جسر اللنبي/ إسرائيليا).

ووصف مراقبون أردنيون "عملية الكرامة" بـ"البطولية والنوعية"؛ نظرًا لموقع العملية وجنسية المُنفذ عدا عن عدد القتلى والرسائل السياسية والعسكرية التي تحملها.

وسبق أن قام الفدائي أحمد الدقامسة عام 1997 بإطلاق النار على مستوطنات إسرائيليات فقتل سبعة منهن وأصاب آخرين بعد قيامهن بالاستهزاء وإطلاق النكات عليه أثناء صلاته.