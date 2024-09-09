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رابط تسجيل وتوثيق أسرى قطاع غزة

09 سبتمبر 2024 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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واجهة تسجيل رابط توثيق أسرى غزة

أطلقت كل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، رابطا إلكترونيا، لتسجيل الأسرى من مواطني قطاع غزة لدى الاحتلال.

ودعت المؤسستان المواطنين للدخول للرابط وتسجيل أبناءهم أو المفقودين لديهم منذ بداية حرب الإبادة في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

إخفاء قسري

وذكرتا أن إطلاق الرابط جاء لإعداد قاعدة بيانات عن أسرى غزة، والذين ما تزال سلطات الاحتلال تخفي أسماءهم ومصيرهم قسريا، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على الكشف عن مصيرهم ومتابعتهم لاحقا.

وطالب بيان المؤسستان عائلات أسرى غزة الذين لم يوثقوا أسماء أبناءهم الأسرى للتسجيل في الرابط أدناه، مؤكدتين أن الجهود ستتواصل بالشراكة مع كافة المؤسسات المختصة والحقوقية في إطار هذا الملف.

للتسجيل عبر الرابط اضــغـــط هنــــا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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