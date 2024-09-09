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حماس: عدوان الاحتلال على سوريا انتهاكٌ صارخ للقانون الدّولي واستمرارٌ للعربدة الصّهيونية

09 سبتمبر 2024 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية، والذي استهدف بالطائرات محيط مدينة مصياف وسط البلاد، وأسفر عن ارتقاء ستة عشر شهيداً، إضافة لعشرات الجرحى.

وقالت حماس في تصريح صحافي،  "نعدّ هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي، واستمراراً للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق دول المنطقة".

ودعت الدول العربية والإسلامية للتصدي لهذا الكيان المارق ومواجهة عدوانه المتكرر والمتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ومقدساتها.

 كما دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان وانتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية، والعمل على محاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم الوحشية.

#الحرب على غزة #العدوان على سوريا #طوفان الأقصى #شهداء سوريا

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