ترامب يعتزم تنفيذ أخطر قرار تجاه الدول المتخلية عن الدولار

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تتحول تدريجيا بعيدا في معاملاتها عن الدولار الأمريكي.

جاء ذلك في كلمته أمام تجمع حاشد بولاية ويسكونسن، الأحد، أعلن خلالها عن خطط اقتصادية مرتبطة بمزيد من التشديد في العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، في حال فاز بالانتخابات.

وقال ترامب: "الدول التي تترك الدولار، فإن الولايات المتحدة لن تتعامل معها تجاريا.. بل سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أية سلع قادمة من هذه الدول".

عملات أخرى

تصريحات ترامب تأتي بعد أشهر من مناقشات بينه وبين مستشاريه الاقتصاديين، حول سبل معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.

وناقشت كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا إزالة الدولرة في قمة العام الماضي؛ إلا أن ترامب يريد أن يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمية.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يمثل الدولار ما نسبته 57 بالمئة من احتياطات الصندوق المقومة بالعملة الأجنبية، بينما يمثل 80 بالمئة من مدفوعات التجارة العالمية.

المصدر / الأناضول