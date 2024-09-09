إصابة مبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط مسيرة انقضاضية من لبنان

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بإصابة مبنى في مدينة نهاريا شمال غربي فلسطين المحتلة عام 48، بهجوم من مسيرة انقضاضية وصلت من لبنان.

وبحسب المصادر العبرية، فإن المسيرة الانقضاضية أصابت الطابق 13 من المبنى في نهاريا، مشيرة إلى أنه اجتازت الدفاعات الجوية التي تم تفعيلها.

وذكرت أنّ هناك انفجارات ضخمة في نهاريا، تسببت في تفعيل نظام الدفاع الجوي للتصدي لأي هجوم بالمسيرات من الجنوب اللبناني.

أضرار مادية

وقالت إن المسيرة أحدثت أضرارا مادية، دون أن يتم الإعلان عن وجود إصابات في الهجوم.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر في جيش الاحتلال أن 4 مسيرات هجومية انقضاضية تسللت من لبنان تجاه المدن والبلدات والمستوطنات في (إسرائيل)، محدثة إرباكا واسعا في المنظومة.

ويواصل حزب الله وفصائل لبنان وفلسطينية توجيه ضربات صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق جبهة مساندة قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين