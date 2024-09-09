فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط مسيرة انقضاضية من لبنان

"بسبب نفاد الوقود".. تحذيرات من توقف مستشفيين عن العمل شمال غزة

كاتب "إسرائيلي": شبابُنا في خطر ولا بدّ من إنقاذهم قبل فوات الأوان!

المكتب الحكومي يُطالب قناتي "العربية والحدث" بالاعتذار لشعبنا وتصويب تغطيتهما غير النّزيهة

رابط برنامج الغذاء العالمي لتسجيل المساعدات

سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر الكرامة

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط خطير لسموتريتش تجاه الضفة

فرنسا تسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"

خبير عسكري: عمليةُ "الكرامة" تحمل أهميةً زمانية ومكانية غير مسبوقة وهذه أبرز دلالتها!

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

إصابة مبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط مسيرة انقضاضية من لبنان

09 سبتمبر 2024 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بإصابة مبنى في مدينة نهاريا شمال غربي فلسطين المحتلة عام 48، بهجوم من مسيرة انقضاضية وصلت من لبنان.

وبحسب المصادر العبرية، فإن المسيرة الانقضاضية أصابت الطابق 13 من المبنى في نهاريا، مشيرة إلى أنه اجتازت الدفاعات الجوية التي تم تفعيلها.

وذكرت أنّ هناك انفجارات ضخمة في نهاريا، تسببت في تفعيل نظام الدفاع الجوي للتصدي لأي هجوم بالمسيرات من الجنوب اللبناني.

أضرار مادية

وقالت إن المسيرة أحدثت أضرارا مادية، دون أن يتم الإعلان عن وجود إصابات في الهجوم.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر في جيش الاحتلال أن 4 مسيرات هجومية انقضاضية تسللت من لبنان تجاه المدن والبلدات والمستوطنات في (إسرائيل)، محدثة إرباكا واسعا في المنظومة.

ويواصل حزب الله وفصائل لبنان وفلسطينية توجيه ضربات صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق جبهة مساندة قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#لبنان #نهاريا #مسيرة انقضاضية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة