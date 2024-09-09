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"بسبب نفاد الوقود".. تحذيرات من توقف مستشفيين عن العمل شمال غزة

09 سبتمبر 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حذّر مستشفيا  "كمال عدوان" و"الإندونيسي" في شمال قطاع غزة، اليوم الإثنين، من الخروج عن الخدمة جرّاء نفاد الوقود، في ظل تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع دخول الوقود للقطاع.

وأكد مدير المستشفى الإندونيسي، مروان السلطان، أن المستشفى يواجه نقصًا حادًا في الوقود، الأمر الذي يهدد بوقف الخدمات الطبية بالكامل في حال استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود.

وشدد السلطان على أن نقص الوقود ومنع إدخاله قد يحكم على المصابين والمرضى داخل المستشفى بالموت، موضحًا أن  قسم العناية المركزة وصل طاقته القصوى، ويمتلئ بالحالات الحرجة، فيما لا تزال غرف العمليات تعمل على مدار الساعة دون توقف.

ولفت إلى أن 10 مرضى يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي سياق متصل، حذّر مستشفى كمال عدوان من خروجه عن الخدمة خلال 48 ساعة؛ بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، إن الاحتلال يريد إخراجنا عن الخدمة، ولا يسمح بإدخال بدائل الوقود للمستشفيات، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية غير قادرة على فعل شيء.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة حادة تعيشها المرافق الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب المدمرة والحصار المشدد والمتواصل على شمال قطاع غزة ورفض الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال الوقود والأدوية المستهلكات الطبية.

ولليوم الـ 339 على التوالي، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

#مستشفيات غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #نفاد الوقود

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