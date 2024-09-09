رابط برنامج الغذاء العالمي لتسجيل المساعدات

لا يزال مواطنون كثر في قطاع غزة يبحثون عن رابط برنامج الغذاء العالمي "WFB" للاستفادة من المساعدات المقدمة عبر الرابط.

ويواجه مواطنون مشاكل عدة في إمكانية الحصول على الرابط الموثوق لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بسبب كثرة الروابط وتعدد الجهات والمواقع التي تنشره.

وكان برنامج الغذاء العالمي قال إنه أطلق الرابط للتقديم إلكترونيا لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين في قطاع غزة جراء الحرب الدائرة.

التسجيل إلكترونيا

وذكر أنه تم إطلاق رابط التسجيل للتقدم إلكترونيا بطلب الحصول على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المتقدمة والمتضررة.

"فلسطين أون لاين" يضع رابط المنظمة لتسجيل المواطنين وتحديث بياناتهم من جهة أخرى، حيث تستعين الجهة المنظمة للبيانات في إصدار مساعداتها الطارئة

للتسجيل في رابط برنامج الأغذية العالمية اضغــط هنــا

المصدر / فلسطين أون لاين