سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر الكرامة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق معبر الكرامة الواصل بين الأردن والضفة الغربية.

وبحسب مصادر إعلامية فإن إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن، في الاتجاهين وحتى إشعار آخر.

وقتل 3 إسرائيليين أمس، في معبر "الكرامة" بنيران المواطن الأردني ماهر ذياب الجازي، بعد أن كان عبَر المعبر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة المحتلة.

وفي تعليقه على الهجوم، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني".

المصدر / فلسطين أون لاين