فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كاتب "إسرائيلي": شبابُنا في خطر ولا بدّ من إنقاذهم قبل فوات الأوان!

المكتب الحكومي يُطالب قناتي "العربية والحدث" بالاعتذار لشعبنا وتصويب تغطيتهما غير النّزيهة

رابط برنامج الغذاء العالمي لتسجيل المساعدات

سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر الكرامة

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط خطير لسموتريتش تجاه الضفة

فرنسا تسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"

خبير عسكري: عمليةُ "الكرامة" تحمل أهميةً زمانية ومكانية غير مسبوقة وهذه أبرز دلالتها!

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

عملية معبر "الكرامة".. نبضُ الأردن ينتصرُ لغزّة

الشّهيد الطّفل إسماعيل المشهراوي.. "النّشيط" الذي ترك فراغاً كبيراً بين عائلته

حتى إشعار آخر

سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر الكرامة

09 سبتمبر 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق معبر الكرامة الواصل بين الأردن والضفة الغربية.

وبحسب مصادر إعلامية فإن إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن، في الاتجاهين وحتى إشعار آخر.

وقتل 3 إسرائيليين أمس، في معبر "الكرامة" بنيران المواطن الأردني ماهر ذياب الجازي، بعد أن كان عبَر المعبر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة المحتلة.

وفي تعليقه على الهجوم، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#معبر الكرامة #الأردن #جسر الملك حسين #إغلاق معبر الكرامة #ماهر الجازي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة