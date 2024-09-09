فلسطين أون لاين

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صحيفة عبرية تكشف عن مخطط خطير لسموتريتش تجاه الضفة

09 سبتمبر 2024 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريتش

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، الإثنين 9 سبتمبر، عن مخطط خطير لوزير المالية في حكومة المتطرفين الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، تجاه الضفة الغربية وضمها للمستوطنات.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن سموتريتش، يعمل على تنفيذ مخططه الهادف لتنفيذ خطوات نحو ضم فعلي للضفة الغربية، مشيرة إلى أنه (سموتريتش) يغير واقع السيطرة على الضفة الغربية في إطار خطواته الهادفة للضم الفعلي.

وذكرت أنه في الأشهر العشرين للحكومة الحالية أحدث سموتريتش ثورة في وضع اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.

التغيير التاريخي

وأضافت: التغيير التاريخي الحقيقي يحدث في مكاتب مكيفة ويصبح واقعا لا رجعة فيه في الميدان، مدعية أن جيش الإسرائيلي يفقد سيطرته على الضفة والقرار بات في يد سموتريتش بينما نتنياهو إما يدعم قراراته أو لا يتدخل.

ونوهت الصحيفة إلى أن سموتريتش سيطر على الضفة الغربية مثل الكماشة تمامًا من خلال إحدى ذراعيه وهي صلاحياته كوزير للمالية والذراع الأخرى هي الصلاحيات التي حصل عليها كوزير في وزارة "الجيش".

وأكدت أن الهدف الذي حدده في خطة قراره منذ عام 2017 لم يتغير: انهيار السلطة الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية وتقديم سبعة ملايين فلسطيني يعيشون بين نهر الأردن والبحر أمام خيار: الموت في المعركة أو الهجرة إلى الخارج أو أن يكونوا إلى الأبد مواطنين من الدرجة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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