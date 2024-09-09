فرنسا تسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"

اختُتمت فعاليات دورة "الألعاب البارالمبية باريس 2024"، مساء الأحد، في "ملعب فرنسا"، بحضور نحو 80 ألف مشجع بعد انطلاقها في 28 أغسطس/ آب الماضي.

وقدم 24 فنانا حفلا موسيقيا على مسرح الموسيقى الإلكترونية وسط الملعب، إضافة إلى عروض بالأضواء والألعاب النارية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تسليم علم اللجنة

وتم تسليم علم اللجنة البارالمبية الدولية إلى ممثلي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي ستستضيف الألعاب المقبلة عام 2028.

يذكر أن الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة.

المصدر / الأناضول